Jujutsu Kaisen: mostrata nell'anime la potenza della nuova evocazione di Megumi

I nuovi episodi di Jujutsu Kaisen hanno introdotto ai fan gli studenti dell'Istituto di Arti Occulte di Kyoto coinvolgendo i protagonisti nella competizione che si tiene ogni anno tra le due scuole. Questa è stata l'occasione per Megumi di sfoderare una nuova tecnica. Vediamola insieme.

Il nuovo arco narrativo è un occasione per mostrare ai fan l'abilità dei protagonisti di Tokyo ma anche dei rivali della città di Kyoto. Nelle precedenti puntate abbiamo potuto osservare in azione Nobara Kugisaki, che in Jujutsu Kaisen ci ha commossi con una frase motivazionale, e Maki Zenin, recentemente riunita con la sorella Mai in Jujutsu Kaisen, mentre attualmente è stato il turno di Megumi Fushigoro, impegnato ad affrontare Noritoshi Kamo.

È durante questo combattimento che il ragazzo della capitale mostra la sua nuova evocazione. Nel video riportato al termine di questa news possiamo osservare la tecnica da poco appresa utilizzata per allontanare il proprio avversario e spingerlo in uno spazio aperto. Essa è chiamata Max Elephant e come si intuisce dal nome richiama lo spirito di un elefante il quale, dalla propria proboscide, spuzza un'enorme massa d'acqua che travolge il nemico inondando completamente la stanza arrivando a spaccare le pareti e fuoriuscire dall'edificio.

La potenza della mossa comporta però una limitazione: lo stregone infatti spiega che poiché essa consuma molta energia malefica non gli è possibile mantenerla attiva insieme ad altre abilità. In seguito al suo utilizzo il ragazzo riesce inoltre a danneggiare il proprio avversario grazie all'elettricità di Nue successivamente evocato.

