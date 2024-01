Jujutsu Kaisen: tutti i motivi per cui quel personaggio non deve ritornare

Nessun evento in Jujutsu Kaisen si è caricato di una valenza così simbolica (e tragica) come la morte di Gojo. L'esito a cui è andata incontro la battaglia con Sukuna ha sorpreso i lettori, eppure, a conti fatti, ci appare come la conclusione ideale del personaggio e del suo cammino, tanto che un ipotetico ritorno potrebbe cancellarne l'eredità.

La possibilità che il cammino di Gojo non sia realmente terminato nel capitolo 236 di Jujutsu Kaisen, e che l'eroe possa ritornare a breve ad esercitare nuovamente un ruolo cardine nella storia, non è così remota o azzardata, soprattutto se consideriamo gli sviluppi presentati dall'ultimo numero del manga. Eppure un eventuale ritorno del personaggio potrebbe non solo compromettere le strategie narrative (e in particolare, i registri stilistici/tonali) su cui Gege Akutami ha fondato le logiche della propria opera, ma apparirebbe come un depotenziamento (emotivo, simbolico) del suo “sacrificio”, portando anche alla neutralizzazione dei valori e degli ideali a cui lo stregone ha sempre destinato il suo cammino di insegnante.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo le tre morti più brutali viste in Jujutsu Kaisen 2, ciò che rende incisive – e per adesso, coerenti – molte delle strategie estetiche del mangaka, è la radicalità con cui l'autore persegue una democratizzazione della violenza. Nell'opera – come nella realtà – la morte non discrimina, e anche il personaggio dai valori più edificanti e positivi può andare incontro ad una fine drammatica, proprio perché ad un livello semantico ed esistenziale è posizionato sullo stesso piano del villain.

In Jujutsu Kaisen la possibilità che gli “eroi” siano impervi al richiamo della morte è nulla, equiparabile addirittura una fantasia, dal momento che il mondo in cui sono calati, contraddistinto da una sequela infinita di maledizioni diaboliche che si generano dall'animo degli stessi uomini, è endemicamente corrotto dal suo interno. E per poter disinnescarne le derive più nefaste, occorre che i protagonisti si calino in situazioni non solo pericolose per la loro incolumità, ma che richiedono, come nel caso di Gojo, la proliferazione di alcuni gesti sacrificali, che illuminino così la via di coloro che proseguiranno sul cammino della stregoneria futura.

In questo senso, sappiamo che l'elemento su cui il personaggio più potente del manga ha costruito la propria immagine di insegnante e di “figura di autorità/autorevolezza” è da individuare in una specifica dottrina, legata alla necessità di rendere indipendenti i suoi studenti, fino a consentirgli di maturare in solitaria, una volta entrati nel diabolico mondo degli “adulti”. Il pedagogismo di Gojo, se ci pensiamo, sta tutto qui: nella volontà cioè dello stregone di prefigurare per gli sciamani del domani un'esistenza che sia sì meno critica di quella a cui sono stati destinati nei secoli i possessori di energia malefica, ma soprattutto che sia funzionale al superamento delle crisi contemporanee, al di là della presenza di una figura pedagogica che indichi loro come proseguire.

Un elemento, questo appena sottolineato, da cui deriva da un lato la necessità del mentore di lasciare il testimone alle generazioni future, in modo da rendere i giovani stregoni più consapevoli di loro stessi, e dall'altro il bisogno percepito da Akutami di porre fine all'esistenza del personaggio. Decretando come necessaria la sua morte, sia a fini narrativi, che per la maturazione degli studenti.

Inoltre, l'apertura stessa del capitolo in cui muore Gojo, ci appare, in tutti i sensi, come il tributo più emblematico e simbolico all'eroismo, agli ideali e alla personalità stessa del personaggio. Qui lo vediamo nuovamente insieme ai suoi amici di sempre, all'interno di una dimensione onirica che rivela la natura più recondita dei sentimenti che albergano nel cuore dello stregone. E se davvero le ultime parole dette da Gojo a Geto in Jujutsu Kaisen sono state “”Rimarrai solo”, ecco che l'immagine dell'uomo, seduto sulla panchina insieme al caro amico d'infanzia a rivangare i tempi andati, diventerebbe qui il contraltare ideale di quell'addio inconcludente e solo abbozzato, fungendo così da commiato perfetto per Gojo.