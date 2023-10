Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Dragon Ball Super sono i manga più letti del NYT

Jujutsu Kaisen di Gege Akutami, My Hero Academia e Toyotarō di Kōhei Horikoshi e Dragon Ball Super di Akira Toriyama sono tutti entrati nella lista dei bestseller del New York Times. Tutti e tre questi manga sono fra i più popolari al mondo, dunque non ci stupisce la loro presenza in questa classifica, ma analizziamola meglio.

Il New York Times ha pubblicato l'elenco dei bestseller della categoria "graphic novel e manga" sul proprio sito ufficiale, aggiornato per il mese ottobre. Jujutsu Kaisen presenta i volumi 1 e 20 rispettivamente al 14° e al 9° posto. Dragon Ball Super Volume 19 si è classificato all'undicesimo posto mentre My Hero Academia si è classificato al primo posto tra i tre titoli, con il volume 35 che si è piazzato al terzo posto.

A detenere il primo e il secondo posto sono rispettivamente Hooky Volume 3 e Ventimila pulci sotto i mari. Vedere questi tre titoli così in alto, considerando che la classifica riporta anche numerosissimi racconti pensati per bambini e ragazzi, è un grande record. Il New York Times aveva già pubblicato il suo primo elenco aggiornato di bestseller di libri grafici e manga quattro anni fa, nell'ottobre 2019.

My Hero Academia è diventato il miglior shonen in circolazione e ve ne abbiamo parlato proprio in un articolo apposito. Intanto, vi lasciamo alla recensione del volume 24 di My Hero Academia.