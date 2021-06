Jujutsu Kaisen e My Hero Academia si incontrano in questi artwork crossover

I mondi di Jujustu Kaisen e My Hero Academia sono improvvisamente entrati in collisione, portando i rispettivi protagonisti a incontrarsi e a scambiarsi i ruoli! Ryomen Sukuna sta infestando il Liceo Yuei protetto da All Might, mentre Deku è impegnato a battersi con alcune Maledizioni di primo grado. Questo è quanto immaginato da un fan.

Le opere di Gege Akutami e Kohei Horikoshi, due grandi amici, si basano sullo stesso concetto iniziale. Due normalissimi ragazzi che per una serie di vicissitudini si trovano a dover frequentare dei Licei molto particolari. Mentre Izuku Midoriya sogna di diventare un eroe in grado di salvare chiunque con un sorriso, Yuji Itadori intende realizzare il sogno del suo defunto nonno.

Ma cosa accadrebbe in un ipotetico crossover? Un utente Twitter ha provato a immaginarlo, dando vita a una situazione spettacolare e divertentissima. Gli artwork, che vedete in calce all'articolo, vedono Katsuki Bakugo nei panni del Re delle Maledizioni Ryomen Sukuna, Uraraka in quelli di Nobara e Kaminari in quelli del Professor Gojo.

Kirishima e Todoroki, poi, sono alle prese con i cani di giada di Fushiguro, mentre Bakugo e Deku assumono la posa della sigla di Jujutsu Kaisen. L'ultima illustrazione, probabilmente la più ironica, vede Midoriya e Kirishima nella posa assunta da Itadori e Aoi durante lo scontro con Hanami.

Vi piacerebbe, un giorno, vedere un crossover ufficiale tra le due opere? Ritenete sia fattibile? Ecco la Top 10 dei manga più letti, presenti entrambe le opere. Jujutsu Kaisen incontra Bleach, scopriamo il risultato.