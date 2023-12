Jujutsu Kaisen, Nanami e Gojo premiati: le loro voci sono le migliori dell'anno

Senza dubbio, Kento Nanami e Satoru Gojo sono i veri protagonisti della seconda stagione di Jujutsu Kaisen: nonostante i caratteri agli antipodi, costituiscono un duo divertente e formidabile. L'opera di Gege Akutami ha saputo dare giustizia a questi due stregoni, ma l'anime realizzato da Studio MAPPA è riuscito a donargli maggiore profondità.

Il merito va anche ai loro doppiatori, Kenjiro Tsuda per quanto riguarda Nanami e Yuichi Nakamura per Gojo. Il loro lavoro è stato premiato dalla rivista giapponese Vivi, che gli ha conferito dei premi davvero unici. Tsuda ha ricevuto il titolo di "National Treasure Handsome Voice Actor", letteralmente "Patrimonio Nazionale come doppiatore più affascinante". Nakamura, con la sua performance in Jujutsu Kaisen, ha ottenuto la seconda posizione.

Entrambi questi doppiatori hanno un curriculum eccellente alle loro spalle. Kenjiro Tsuda è conosciuto in tutto il mondo per aver doppiato Seto Kaiba in Yu-Gi-Oh!, Overhaul in My Hero Academia e Bruford in Le bizzarre avventure di JoJo: Phantom Blood, solo per citarne alcuni. Per quanto riguarda Yuichi Nakamura, invece, ha interpretato Bruno Bucciarati in JoJo, Gray Fullbuster in Fairy Tail e Greed in Fullmetal Alchemist: Brotherhood, e ovviamente tantissimi altri.

I fan conoscevano bene il personaggio di Satoru Gojo in quanto stregone più potente dell'anime e figura di rilievo per i protagonisti Yuji, Megumi e Nobara, ma il pubblico è rimasto in visibilio per Kento Nanami che ha mostrato tutte le sue potenzialità in Jujutsu Kaisen 2. Con l'avvento dell'epilogo della seconda stagione di quest'anime, scopriremo quale destino attende questi due stregoni.