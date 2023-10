Jujutsu Kaisen, Nanami è la nuova icona sexy dell'anime? Il lavoro di MAPPA

Nanami è sempre stato un personaggio affascinante in Jujutsu Kaisen, ma è con l'arco narrativo dell'incidente di Shibuya che ha raggiunto l'apice del suo charme. I lunghi capelli sciolti e l'atteggiamento protettivo nei confronti dei suoi studenti hanno fatto impazzire i fan.

In particolare, la scena in cui Nanami salva Nobara Kugisaki è stato un momento iconico per il personaggio. Nanami ha dimostrato il suo coraggio e la sua determinazione, arrivando a provare una rabbia incontrollabile per i propri nemici e mostrando una forza brutale. I fan, per questo, lo hanno adorato.

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta attraversando l'arco narrativo di Shibuya, e le cose sono più tese che mai. Con Gojo Satoru sigillato, l'equilibrio del Giappone è stato sconvolto, e tocca ai nostri favoriti mantenere la pace. Fino a questo momento, gran parte del lavoro di tutoraggio di Gojo, è spettato a Nanami, permettendo così di analizzare più a fondo il personaggio e mostrare una risolutezza e un attaccamento nei confronti dei propri studenti che lo hanno reso un'icona sexy del franchise.

Ma il successo di Nanami arriva in un momento pericoloso. L'arco narrativo di Shibuya è pieno di ostacoli, e il destino di Nanami è incerto. Se sei interessato alla seconda stagione di Jujutsu Kaisen, puoi trovarla in streaming su Cruchyroll. Nanami è un personaggio estremamente interessante, non solo per la serie, ma per tutti gli appassionati di anime, per questo vale la pena vederlo in azione.