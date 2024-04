Jujutsu Kaisen e Naruto si incontrano in un fanmade crossover assurdo

In passato, Gege Akutami ha già omaggiato Naruto nel capitolo 253 di Jujutsu Kaisen , ma stavolta ci hanno pensato un fan ad unire entrambe le opere in un unico, sorprendente, video tratto dalla stagione 2 di Jujutsu Kaisen.

L'utente in questione, infatti, ha deciso di portare i personaggi di Masashi Kishimoto all'interno dell'arco di Shibuya di Jujutsu Kaisen, con ottimi risultati.

Mentre Nanami affronta Mahito, l'intervento di Kakashi e Sakura appare naturale e ben contestualizzato e lo scontro con lo Spirito Maledetto è intrigante quanto basta per reggere il gioco. Inoltre, parere personale, non c'è modo migliore di usare il Raikiri di Kakashi se non contro Mahito, un personaggio fastidioso che ha scatenato l'odio della community per diverse ragioni.

Proseguendo con il filmato, si inseriscono nell'anime anche tre Uchiha: Obito, Sasuke ed Itachi. In particolare, la sequenza in cui Obito utilizza il Kamui per teletrasportare altrove Mahito è molto inquietante e non stona in un contesto pieno di stregoni ed abilità potentissime.

Ad ogni modo, ninja e stregoni non sono esattamente la stessa cosa, ma vederli agire insieme è comunque affascinante ed intrattenente.

Anche se un crossover ufficiale probabilmente non vedrà mai la luce, i fan di Jujutsu Kaisen possono continuare a seguire le gesta di Itadori e compagni nel prossimo capitolo del manga. Purtroppo però, per Jujutsu Kaisen 257 l'uscita non è così vicina.

Vi siete mai cimentati nel creare un video crossover dei vostri anime preferiti? Vi è piaciuto quello riportato nella news? Dateci un feedback qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti!

Sand land. Ultimate edition è uno dei più venduti oggi su