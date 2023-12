Jujutsu Kaisen, la nascita di un prodigio nel mondo degli Stregoni: è al pari di Gojo?

Negli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen stiamo seguendo l'intensa battaglia tra i protagonisti e Sukuna. Benché sul campo di battaglia si trovino numerosi stregoni, uno in particolare brilla per le sue abilità e, secondo i lettori e per alcuni personaggi del manga stesso, la sua potenza potrebbe essere pari a quella del leggendario Satoru Gojo.

Il capitolo 246 di Jujutsu Kaisen sta seguendo la lotta quattro contro uno di Choso, Ino, Yuji, e Higuruma contro Ryomen Sukuna. Al momento, quest'ultimo si trova nel corpo di Megumi Fushiguro. Molti lettori hanno dato il giovane stregone per morto, ma per Itadori e gli altri c'è ancora speranza.

La chiave per la salvezza di Megumi in Jujutsu Kaisen è Hiroto Higuruma. Nonostante la mancanza di esperienza in battaglia, Higuruma ha dimostrato un notevole talento, diventando uno Stregone di Livello Speciale in soli due mesi: persino Sukuna ne è rimasto stupito. Come già accennato, moltissimi fan hanno paragonato le sue abilità a quello di Satoru Gojo, considerato lo stregone più forte di Jujutsu Kaisen.

Ma perché Higuruma dovrebbe poter salvare Megumi da una morte certa? Il piano di Itadori è quello di di far imporre a Hiroto la pena di morte contro il potente Sukuna: per farlo, Hiroto dovrà sfruttre il suo potere speciale, che è legato al suo ruolo di avvocato difensore.



In questo modo, i protagonisti del manga otterranno la formidabile Spada dell'Esecutore. L'oggetto ha un'abilità straordinaria, ossia quello di uccidere unicamente l'anima colpevole del crimine per cui è stata giudicata. Così, sarà solo il Re delle Maledizioni a morire, mentre Megumi dovrebbe poter tornare tranquillamente ad aver pieno possesso del proprio corpo.