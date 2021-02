Jujutsu Kaisen: Nobara ci commuove con una frase motivazionale

Jujutsu Kaisen ci ha messo un po’ di tempo a spiegare la struttura del mondo della Jujutsu Tech ma adesso non possiamo più farne a meno. Nei primi episodi abbiamo visto Itadori Yuji ereditare il potere di Sukuna, e nell’ultimo arco Nobara ci ha colpiti una frase davvero motivazionale!

In questo arco Yuji è in pericolo poiché è diventato obiettivo degli allievi rivali della Jujutsu Tech, che hanno intenzione di ucciderlo per uccidere anche Sukuna. Ognuno dei giovani stregoni ha messo alla prova le sue capacità per difendere la vita compagno Yuji. Ma in questo arco abbiamo visto anche la commovente storia delle sorelle Maki e Mai!

Tutti i membri della Jujutsu Tech sono unici, e Nobara è stata la prima studentessa ad essere presentata a Yuji nei primi episodi dell’anime prodotto dallo studio MAPPA. Di tutti gli stregoni che abbiamo visto nella storia degli shonen, Nobara ha dei poteri molto particolari, forse tra i più unici mai visti poiché usa una bambola voodoo, chiodi e martello per infliggere danno all’avversario, completamente diverso dai poteri del compagno di squadra Yuji. Anche se Nobara non ha un demone dentro di lei, di certo ha dato prova più volte della sua forza, fisica e non.

L’utente Twitter Izuku Shonen ha condiviso una citazione decisamente motivazionale della nostra Nobara che recita: “Non mi importa niente di “uomo” o “donna”! Puoi tenere queste cazzate per te! Io mi piaccio quando sono carina e vestita bene e mi piaccio quando sono forte!”

Il mondo degli shonen è popolato da figure femminili forti. L’indimenticabile Sakura di Naruto, Rukia di Bleach, Nami e Robin di ONE PIECE e molte altre ancora. Nobara non è da meno, e vedere portare avanti questi valori (l’amore per se stesse, l’accertarsi per come si è) può essere di grande ispirazione per tutte le giovani e i giovani che guardano anime (e non solo). Chissà come proseguirà la storia! Per il momento sappiamo che nel capitolo 137 del manga Gojo è diventato un criminale.

Qual è la citazione proveniente da un anime che vi portate nel cuore? Fatecelo sapere nei commenti!