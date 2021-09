Jujutsu Kaisen, Nobara: l'eroina che abbatte ogni stereotipo sociale

In attesa del debutto del lungometraggio prequel e di annunci sulla seconda stagione anime, il manga di Jujutsu Kaisen, nonostante qualche intoppo sparso sul percorso, prosegue la sua corsa. L'opera di Gege Akutami è però recentemente finita nel centro del ciclone dei social a causa di Nobara, scopriamo perché.

Un commento pubblicato dall'utente @KiraCP sotto un video YouTube ha portato Nobara Kugisaki a diventare l'eroina del momento. Per la community, infatti, la Stregona del primo anno dell'Istituto d'Arti Occulte di Tokyo abbatte ogni stereotipo sociale.

Come potete vedere dal Reddit in calce all'articolo, l'utente ha affermato che il modo in cui Yuji porta sulle spalle Nobara non la fa sembrare debole. Inoltre, quella scena non implica o impone una possibile storia d'amore tra loro, che altrimenti avrebbe gettato alle ortiche la caratterizzazione del personaggio.

Il frame da cui è tratto quello screenshot proviene dalla battaglia di Yuji e Nobara Vs. i fratelli Eso e Kechizu, andata in scena negli episodi 23 e 24 della serie anime. Durante quello scontro, Nobara ha dato riprova di sé, mettendo in mostra la sua folle tenacia e le sue abilità di Stregona.

Il commento, che ha ottenuto migliaia di like, è divenuto virale, portando la community a soffermarsi sull'eroina dell'opera di Akutami. Nobara, così come le altre protagoniste femminili, non hanno bisogno di alcun aiuto, sanno cavarsela da sole, né tanto meno sono lì presenti solo per possibili romance.

E voi, cosa ne pensate della gestione dei personaggi femminili di Akutami-sensei? Vi lasciamo a un cosplay di Jujutsu Kaisen e vi ricordiamo che il manga va in pausa.