Jujutsu Kaisen: Nobara Kugisaki in un cosplay inquietante come alla fine della stagione 1

La prima stagione di Jujutsu Kaisen ormai si è conclusa da molto tempo. Studio MAPPA è riuscito a creare un adattamento pressoché perfetto e che riproduce fedelmente tutte le storie del manga, accompagnandole con musiche e animazioni di altissimo livello. Ogni personaggio è risaltato grazie a questa combinazione di fattori, anche Nobara Kugisaki.

A differenza di altre protagoniste di manga shonen, Nobara si distingue nel parco di personaggi di Jujutsu Kaisen. Fin dalla sua prima apparizione dà l'impressione di una ragazza cazzuta e forte, in grado di mettere in risalto le proprie capacità, trovando un importante equilibrio con la sua femminilità.

Nobara non è cambiata nel corso della prima stagione dell'anime, potrebbe farlo in Jujutsu Kaisen 2 ma per saperlo bisognerà aspettare il 2023. Intanto però la cosplayer Goj veste i panni della ragazza: l'uniforme blu dell'istituto di arti occulte di Tokyo è perfetto su questo cosplay di Nobara Kugisaki, che come al solito non dimentica chiodi e martello. Con varie foto e diverse pose, Goj mostra più lati di Nobara Kugisaki, prendendo a riferimento la ragazza in versione classica e anche quella che negli ultimi episodi si è fatta valere contro Ezo e Kechizu.