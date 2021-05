Jujutsu Kaisen: Nobara Kugisaki in un cosplay sanguinario di Inori

Uno stregone deve essere per forza un po' fuori di testa: queste le parole recitate da Satoru Gojo durante la prima stagione di Jujutsu Kaisen. E tutti i ragazzi coinvolti nei primi avvenimenti della storia di Gege Akutami hanno mostrato questa caratteristica. Yuji, Todo, Megumi, lo stesso Gojo hanno mostrato questa pazzia in più occasioni.

Nelle ultime puntate di Jujutsu Kaisen è invece toccato a Nobara Kugisaki mostrare questa sua vena di follia. Durante l'ultima battaglia, la ragazza del primo anno dell'accademia Jujutsu ha dimostrato cosa sa davvero fare e fino a che punto si sa spingere, conquistando indubbiamente il fandom dell'anime. Ormai in molti l'hanno eletta a regina dell'anime, e non a caso sono spuntati numerosi cosplay su di lei, in particolare dopo la conclusione della prima stagione di Jujutsu Kaisen. C'è chi l'ha ritratta in versione normale e chi invece ha deciso di basarsi proprio sulla versione apparsa nell'ultimo episodio.

La cosplayer Inori ha proposto sulla sua pagina Instagram delle foto con un cosplay di Nobara Kugisaki. Dapprima ha reso disponibile una Nobara semplice, mettendo in mostra anche il suo martello. Nelle altre foto invece mostra il tatuaggio che copre il lato destro del corpo della ragazza, e nell'ultima foto aggiunge sangue e sguardo inquietante per portare un ulteriore tocco di inquietudine. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Jujutsu Kaisen?