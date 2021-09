Jujutsu Kaisen: una Nobara Kugisaki con tutta la sua follia nel cosplay di Tendo Rei

Addio alle coprotagoniste degli shonen timide e schive, in Jujutsu Kaisen il mangaka Gege Akutami ha inserito molti personaggi femminili che se la giocano con quelli maschili in tantissime situazioni, a partire dalla coprotagonista Nobara Kugisaki. Membro del terzetto di primini dell'istituto di Tokyo, Nobara ha già mostrato cosa sa fare.

Episodio dopo episodio, Nobara Kugisaki si è ritagliata uno spazio sempre più ampio in Jujutsu Kaisen mettendo in mostra le sue caratteristiche da stregone ma anche un carattere di ferro. Sicura di sé, forte e determinata, ha preso parte a molti scontri anche mortali e neanche davanti alla morte ha tremato. Un esempio è nell'ultimo episodio dell'anime di Jujutsu Kaisen con Nobara che ha colpito ancora una volta i fan, oltre che i propri nemici.

La scena dello scontro con Ezo e Kechizu, dove Nobara si infligge dei danni con la propria stregoneria, è diventata una delle più riprese dalle varie cosplayer. Tendo Rei ha mostrato proprio una foto con un cosplay di Nobara Kugisaki maledetta e folle, come si può vedere dall'album in basso. Parzialmente ricoperta da tatuaggi per la tecnica maledetta di Ezo, la ragazza non ha perso tempo e ha cominciato ad auto flagellarsi con i chiodi per colpire i propri nemici. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Jujutsu Kaisen?