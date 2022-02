Jujutsu Kaisen: una Nobara Kugisaki speciale e allegra nel cosplay di Fran

Jujutsu Kaisen non è un manga allegro. Gege Akutami non si è basato sui soliti canoni shonen per preparare la sua storia. Ispirandosi a lavori come Hunter x Hunter e Yu degli Spettri, il mangaka ha creato un Jujutsu Kaisen molto dark e parecchio intrigante. Essendone l'adattamento, anche l'anime segue questa via più oscura e poco allegra.

Toni scuri, sangue, combattimenti notturni e in luoghi raccapriccianti o claustrofobici e tanto altro ancora hanno entusiasmato gli spettatori della prima stagione di Jujutsu Kaisen. Eppure Studio MAPPA ha fatto una scelta che stravolge completamente i toni dell'opera quando ha preparato l'ending. Lost in Paradise è la prima ending di Jujutsu Kaisen, formata da un video e una canzone che stupiscono e che contrastano radicalmente con i toni dell'opera.

Yuji, Megumi, Nobara e Gojo si lanciano nella vita quotidiana con uno stile unico e a passi di danza, spensierati e con una canzone di sottofondo molto catchy e simpatica. La cosplayer Fran Martinez si è ispirata proprio a questo video per realizzare un cosplay di Nobara Kugisaki allegro e unico, rispecchiando l'abbigliamento della ragazza nel video dell'ending.

Se invece volete la ragazza in versione classica, ecco un cosplay di Nobara Kugisaki creato da un'italiana.