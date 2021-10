Jujutsu Kaisen: Nobara e Maki in un doppio cosplay maledetto

Non ci sono soltanto i soliti ragazzi a risolvere le situazioni a destra e a manca nello shonen Jujutsu Kaisen. Gege Akutami ha deciso di dare forza anche al proprio cast femminile, con Nobara Kugisaki e Maki Zenin in primis. Le due ragazze dell'istituto di arti occulte di Tokyo già risaltano nel corso della prima stagione durante le varie saghe.

Nobara ha fatto il suo debutto quasi subito, dopo i primi due protagonisti di Jujutsu Kaisen, e ha messo in mostra la sua tecnica maledetta con chiodi, martello e fantoccio di paglia. Il personaggio ha poi brillato particolarmente nel finale della prima stagione di Jujutsu Kaisen con il quale ha fatto innamorare tanti fan. Maki Zenin invece nella serie è stata introdotta in occasione dell'evento di scambio con la scuola di Kyoto, mostrando le sue capacità fisiche eccezionali, capaci di rivaleggiare con gli stregoni nonostante l'incapacità di utilizzare l'energia maledetta.

Le due stringono un buon rapporto nel tempo e qualche color preparata da Gege Akutami le mostra anche insieme. Ora possiamo vederle nella realtà in questo doppio cosplay di Nobara e Maki, dove entrambe si stanno scattando una foto. La cosplayer Ciwcia, interprete di Nobara, ha poi postato anche una foto con la sola Nobara su un ponte, simile allo scenario visto nell'ultima fase dell'anime, e poi con il terzetto composto da lei, Maki e Toge Inumaki.

In basso sono disponibili le foto di questo cosplay a tema Jujutsu Kaisen davvero ben fatto. A breve invece rivedremo Maki ma in versione più giovane in Jujutsu Kaisen 0.