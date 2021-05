Jujutsu Kaisen: Nobara e Maki in uno splendido doppio cosplay

Gege Akutami ha creato un mondo oscuro con stregoneria e spiriti maledetti. Il successo di Jujutsu Kaisen lo si deve a questo ma anche ai personaggi che popolano questa versione del Giappone e che non si sono risparmiati nei vari combattimenti. Se i ragazzi brillano, stavolta le ragazze non sono da meno.

Diversamente da altri manga shonen mainstream che spesso inseriscono personaggi femminili solo per scopi di fan service, Gege Akutami ha lanciato varie protagoniste forti e carismatiche che non spiccano solo per bellezza, caratteristica neanche tra l'altro molto accentuata. Nobara Kugisaki è la coprotagonista della serie ed è stata poi affiancata da Maki Zenin del secondo anno. Le due, separatamente, hanno partecipato ad alcuni degli scontri più entusiasmanti di Jujutsu Kaisen, mostrandosi brave e ben inserite negli ingranaggi del manga e dell'anime.

Le due ragazze ora hanno ricevuto un doppio cosplay da parte di Saiwestwood e Makmaku. La coppia di cosplayer ha caricato su Instagram qualche foto con un cosplay di Nobara Kugisaki e Maki Zenin, che potete osservare anche in basso. Nobara a sinistra, interpretata da Makmaku, e Maki a destra, interpretata da Saiwestwood, hanno la classica divisa della scuola e portano le loro armi in modo da essere pronte a combattere. Vista la loro determinazione, meglio non ostacolarle e osservarle da lontano in queste foto.