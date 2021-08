Jujutsu Kaisen: Nobara vi maledirà in questo cosplay virale di Kleiner Pixel

La trasposizione animata di Studio MAPPA ha messo in risalto le caratteristiche di Jujutsu Kaisen, manga di Gege Akutami che ha superato i tre anni di pubblicazione su Weekly Shonen Jump e che si è confermato essere uno dei prodotti d'intrattenimento più amati degli ultimi anni.

Studio MAPPA ha fatto un ottimo lavoro portando in versione animata le scene e i personaggi visti nel manga di Jujutsu Kaisen in maniera fedele e attraente. Tutti i personaggi sono riusciti a conquistare gli spettatori, chi più degli altri, facendo nascere gruppi di sostenitori di qualche individuo in particolare. Satoru Gojo ha avuto di certo dalla sua parte gran parte del pubblico femminile, mentre Nobara Kugisaki è riuscita a fare breccia in quello maschile.

In particolare nelle ultime puntate della prima stagione, Nobara Kugisaki si è messa in mostra con il suo sadismo e sangue freddo, portando a termine una battaglia di coppia con Yuji Itadori in modo strepitoso. Pur se in difficoltà a causa della maledizione di Eso, la ragazza non si è tirata indietro e si è anche automutilata per portare a termine la battaglia in suo favore.

Quella Nobara Kugisaki ora vive con un cosplay diventato virale per la sua perfezione. Kleiner Pixel ha portato tre foto sulla sua pagina Instagram visibili in basso, cosa ne pensate?