Jujutsu Kaisen: Nobara è pronta all'azione nel perfetto cosplay di una modella cinese

La serie anime di Jujutsu Kaisen sta facendo scalpore sia in oriente che in occidente, e i fan non hanno impiegato molto prima di iniziare ad esprimere il loro amore sui social. In particolare, ad attirare l'attenzione del pubblico femminile è stata la magnetica Kugisaki Nobara, unico membro femminile dell'Istituto di Arti Occulte di Tokyo.

A questo proposito, oggi abbiamo deciso di mostrarvi lo splendido cosplay di Jim_Sumire, giovane modella cinese classe 2000 appassionata dell'anime. In calce potete dare un'occhiata ad una serie di scatti in cui la ragazza indossa l'uniforme scolastica dell'Istituto di Tokyo, mentre impugna il suo iconico martello infuso di potere magico.

Nel secondo set di foto, invece, la modella è in posa insieme ad un'altra ragazza, che per l'occasione interpreta la studentessa Maki Zenin del secondo anno, protagonista, tra l'altro, della serie spin-off "Jujutsu Kaisen 0: L'Istituto di Arti Occulte" di Gege Akutami. La somiglianza con l'originale è decisamente sorprendente.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questo cosplay? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan dell'anime, poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla recente intervista al producer di Jujutsu Kaisen, in cui è stato discusso il ruolo dell'autore della serie.