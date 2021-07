Jujutsu Kaisen: ecco Nobara secondo Tatsuki Fujimoto, autore di Chaisaw Man

La serie di Jujutsu Kaisen, attualmente in pausa per le condizioni di salute dell'autore, è una delle opere più seguite di Weekly Shonen Jump, rivista condivisa fino al dicembre del 2020 con Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto. Per quanto le due serie siano molto diverse, Fujimoto ha deciso di omaggiare uno dei personaggi dell'Istituto di Arti Occulte.

Mentre la community è rimasta profondamente colpita dall'one shot Look Back, pubblicato sul sito Manga Plus, e altri continuano a discutere della qualità del trailer di Chainsaw Man, serie prodotta dallo studio MAPPA, l'utente @ChainsawManShot ha pubblicato due illustrazioni realizzate dal mangaka. Come potete infatti vedere dal post riportato in fondo alla pagina, il primo disegno è interamente dedicato alla pellicola Psycho Goreman, commedia horror/fantascientifica del 2020, diretta da Steven Kostanski.

Il secondo invece ritrae Nobara Kugisaki, studentessa del primo anno all'Istituto di Arti Occulte di Tokyo, mentre si prepara alla sua classica tecnica con martello e chiodi, infusi di energia maledetta e pronti a devastare qualsiasi avversario. Un tributo molto fedele al design originale di Akutami, e perfettamente riuscito, soprattutto per l'attenzione posta nel ricreare la posa dell'attacco. Cosa ne pensate di questo omaggio da parte di Fujimoto? Ditecelo con un commento qui sotto.

Jujutsu Kaisen, dopo più di un mese di pausa, tornerà con il capitolo 153 nel numero 35 di Weekly Shonen Jump, che segnerà il definitivo ritorno in scena del protagonista Yuji Itadori.