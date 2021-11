Jujutsu Kaisen: Nobara splendida in questo cosplay della giapponese Saki

Studio MAPPA è tornato ancora una volta a far parlare di sé nell'ultimo anno. Insieme a L'Attacco dei Giganti, ha visto la trasmissione dell'ottimo Jujutsu Kaisen, anime che ha fatto conoscere al grande pubblico televisivo giapponese, e non solo, i personaggi carismatici creati da Gege Akutami per il suo manga, pubblicato su Weekly Shonen Jump.

Megumi Fushiguro e Satoru Gojo hanno sicuramente conquistato il pubblico femminile, che li ha fatti assurgere a modelli e protagonisti di fan art e altri fumetti creati in proprio. Il pubblico maschile dalla sua ha potuto constatare un gruppo di personaggi femminili di altissimo livello per uno shonen, con Nobara Kugisaki stella di Jujutsu Kaisen.

Gli ultimi episodi di Jujutsu Kaisen hanno fatto esplodere la mania per Nobara, che ha dimostrato di avere una forza mentale e fisica di grande qualità, portando avanti gli scontri con sagacia, destrezza e coraggio. In rete quindi i cosplay di Nobara Kugisaki diventano velocemente virali, come quello della giapponese Saki Castle. La studentessa dell'istituto di arti occulte di Jujutsu Kaisen prende vita in tre foto dove indossa l'uniforme blu e bianca della scuola in un edificio in rovina, probabilmente dimora di qualche maledizione.