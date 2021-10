Jujutsu Kaisen: una Nobara splendida in tante foto nel cosplay di YashaFluff

Il manga di Jujutsu Kaisen è arrivato a 17 volumi, le cui vendite sono esplose grazie all'anime di Studio MAPPA. Gege Akutami sembra aver creato il connubio perfetto tra horror, magia e caratteristiche dei battle shonen di Weekly Shonen Jump, senza dimenticare il terzetto di personaggi principali altamente carismatico.

Pur con tante caratteristiche simili a Naruto e Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen ha una propria personalità a partire dal cast principale. La differenza principale sta in Nobara Kugisaki, membro femminile del gruppo e che contrasta decisamente col carattere della prima Sakura Haruno di Naruto. Nobara è una ragazza forte e decisa, che non si piega a niente e che comunque vuole provare la sua forza a tutti.

Oltre che le sue capacità, Nobara Kugisaki tiene molto anche alla sua bellezza. È infatti anche vanitosa, e ciò viene perfettamente espresso nel cosplay a tema Jujutsu Kaisen ideato da Yashafluff. Calandosi in un paesaggio urbano, con grattacieli alle spalle, mette in mostra il suo cosplay di Nobara Kugisaki, dove non manca di mostrare anche martello e chiodi, fondamentale per applicare la tecnica maledetta di cui è in possesso. Sarebbe capace di reggere l'onda d'urto delle maledizioni?