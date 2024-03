Jujutsu Kaisen è diventato troppo noioso e ripetitivo? La critica del fandom

Non ci sono dubbi sul fatto che a oggi, dietro solamente a ONE PIECE, Jujutsu Kaisen sia tra le opere più popolari, sia per quanto riguarda il manga che per quanto riguarda l'adattamento animato di MAPPA. Eppure, non sono tutte rose e fiori. Nelle ultime settimane, infatti, Jujutsu Kaisen è stato preso di mira dalla community.

Lo Shinjuku Showdown Arc ha portato il manga di Jujutsu Kaisen nel suo arco finale, una parte di storia che, si sa, è piuttosto semplice sbagliare. Pare proprio che anche Gege Akutami sia inciampato, ma per quale motivo?

Jujutsu Kaisen finirà entro il 2024, secondo quanto riportato dal suo stesso autore, e alcuni fan forse ne saranno felici. Dopo tutto, la saga finale del manga proprio non sta convincendo i lettori. La causa? La troppa ripetitività degli eventi di questo epilogo di Jujutsu Kaisen.

A spiegare la situazione nel dettaglio ci ha pensato un appassionato, come riportato dal portale somoskudasai.com. "Vi dirò perché non mi sta piacendo 'Jujutsu Kaisen'. Sukuna è estremamente forte ed è il nemico finale, quindi è naturale pensare che alcuni dei protagonisti moriranno. Di conseguenza, la squadra dei protagonisti dovrebbe aver pianificato la propria strategia contro il Re delle Maledizioni. Ma cosa si vede in ogni fase dell'arco? Ognuno di loro si lancia nel combattimento contro Sukuna senza pensarci due volte e finisce per essere fatto a pezzi. Persino Satoru Gojo, il più forte di tutti, finisce per essere tagliato a metà per essere entrato in battaglia senza alcuna precauzione o alcun piano. Anche il comportamento antagonista di Megumi Fushiguro è davvero noioso. La storia si sta allungando inutilmente".

A questo commento, sui social se ne sono aggiunti numerosi altri che confermano questa tesi. La ripetitività dell'arco finale di Jujutsu Kaisen è un qualcosa di oggettivo e che non si può argomentare. Uno dopo l'altro, gli Stregoni stanno cadendo per mano di Sukuna. Che Gege Akutami non sappia come battere il suo più forte?

Pensare che la new entry di Jujutsu Kaisen 254 possa sconfiggere Sukuna è impossibile, per cui assisteremo per l'ennesima volta alla medesima situazione. Inoltre, non è difficile immaginare quel che accadrà. Ui Ui sta salvando i suoi amici, permettendogli una rapida guarigione e un probabile ritorno in combattimento di massa. È probabile che Sukuna verrà battuto dall'unione della forza di tutti.

