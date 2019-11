Jujutsu Kaisen, non solo anime: in programma anche altre novità

Anche Jujutsu Kaisen potrebbe diventare anime a breve. Il titolo di Weekly Shonen Jump, con 84 capitoli pubblicati, sta vendendo discretamente e ha già raggiunto cifre per volume pari a quelle di Black Clover, serie che ha un anime in corso da alcuni anni. In Giappone quindi Jujutsu Kaisen è già parecchio popolare nonostante la giovane età.

Per questo Weekly Shonen Jump sta iniziando a puntare tantissimo sul titolo di Gege Akutami. In attesa dell'ufficializzazione dell'annuncio nella prossima settimana, Jujutsu Kaisen arricchirà il proprio catalogo con una nuova light novel.

Il titolo è "Jujutsu Kaisen: Le Spine dell'Alba" e sarà pubblicato il 4 gennaio 2020 sotto l'etichetta Jump J Books. All'interno saranno presenti i vari personaggi del mondo di Jujutsu Kaisen e il volume è già disponibile per il preordine tramite il sito ufficiale di Weekly Shonen Jump. Il volume sarà composto da 208 pagine al costo di 700 yen più tasse e l'autore sarà lo stesso del precedente romanzo di Jujutsu Kaisen, ovvero Barabara White.

Durante il 2019 era già stata pubblicata un'altra light novel di Jujutsu Kaisen, intitolata "Jujutsu Kaisen: L'estate e l'autunno che ritorna". Sempre scritto da Barabara White con l'aiuto di Gege Akutami, il libro era stato distribuito dal primo maggio 2019 e ha riscosso un buon successo.