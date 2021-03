Jujutsu Kaisen non avrà una seconda stagione molto presto? Le parole dell'emittente

Dopo sei mesi intensi di trasmissione sulle emittenti giapponesi e su Crunchyroll, è arrivato l'ultimo episodio di Jujutsu Kaisen. La nuova vita di Yuji Itadori tra scuola, spiriti maledetti, tecniche e pericoli giunge momentaneamente allo stop. Considerato quanto l'anime è stato apprezzato, i fan già pensano a una stagione 2 di Jujutsu Kaisen.

Eppure sembra che questa non arriverà tanto presto. Finora non ci sono stati annunci di rinnovo anche se un dominio recentemente registrato fa presagire l'arrivo di un film animato per Jujutsu Kaisen. In attesa di ulteriori informazioni, il capo della programmazione dell'emittente giapponese MBS, sulla quale è stato trasmesso Jujutsu Kaisen nel corso degli ultimi mesi, parla proprio di questo anime.

Una frase in particolare si riferisce a un'ipotetica stagione 2 di Jujutsu Kaisen, con Hajime Yokota che rivela: "Anche se il manga al momento è ancora in corso, non abbiamo informazioni concrete per ora". Questo sembra voler dire che la programmazione di una seconda stagione per Jujutsu Kaisen è ancora lontana.

Bisogna quindi innanzitutto attendere per scoprire se le voci sul lungometraggio di Jujutsu Kaisen sono vere e poi capire se questo lascerà spazio per un prosieguo televisivo nel giro di pochi anni.