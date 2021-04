Jujutsu Kaisen non si ferma più: 45 milioni di copie per il manga

Ricevere un anime è sempre sinonimo di vendite più elevate nel comparto manga. I tankobon di una serie possono infatti ritrovarsi a vendere il 20 o il 50% in più, se non anche il doppio. Ci sono però casi in cui un anime è talmente ben ricevuto dai fan che le vendite schizzano in alto con percentuali assurde, come capitato a Jujutsu Kaisen.

È di appena tre settimane fa la notizia che Jujutsu Kaisen aveva una tiratura di 40 milioni di copie. Un numero elevatissimo e che poneva già il manga di Gege Akutami come uno dei più venduti dell'anno. Naturalmente la scia di popolarità derivata dall'anime non si è ancora conclusa e anche durante il mese di aprile Jujutsu Kaisen ha continuato a vendere copie su copie.

La Shueisha ha comunicato, tramite l'account ufficiale del manga su Twitter, che Jujutsu Kaisen ha una tiratura di ben 45 milioni di copie stampate. Un aumento di quasi il 500% rispetto a quando il manga non aveva ancora in onda la trasposizione di Studio MAPPA.

I dati di vendita incrementeranno ulteriormente nel corso delle prossime settimane, ma potrebbero ricevere nuova linfa quando sarà disponibile nei cinema Jujutsu Kaisen 0, il lungometraggio che continuerà la storia su questo mondo di stregoni.