Jujutsu Kaisen: nuova key visual per l'anime in uscita ad ottobre

Sono passati pochi giorni dalla pubblicazione del primo trailer di Jujutsu Kaisen, l'attesissimo anime dark fantasy in uscita ad ottobre 2020. Studio Mappa però sembrerebbe essere intenzionato a tenere alta l'attenzione verso la sua opera magna e, proprio a questo proposito, pochi istanti fa è stata mostrata a sorpresa una nuova key visual.

In calce potete dare un'occhiata all'immagine, in cui è riportato anche il mese di debutto, il canale televisivo in cui saranno trasmessi gli episodi e i nomi di alcuni componenti dello staff. Vi ricordiamo che Jujutsu Kaisen arriverà anche su Netflix, anche se non è stato confermato se la distribuzione sarà limitata alla penisola del Sol Levente o se il colosso streaming pubblicherà gli episodi anche in occidente.

Nel caso in cui non aveste familirità con l'opera, vi ricordiamo che la trama viene così descritta da Manga Plus: "Yuuji è un genio in atletica leggera. Ma non ha interesse a correre nei circoli, è felice come un mollusco nel club di ricerca occulta. Anche se è nel club solamente per divertimento, le cose si fanno serie quando un vero spirito si presenta a scuola! La vita sta per diventare davvero strana alla Scuola Superiore di Sugisawa Town #3".

La direzione dell'anime è stata affidata a Sunghoo Park, già impegnato in cabina di regia con l'attesissimo The God of High School di Crunchyroll. La sceneggiatura è curata da Hiroshi Seko (Mob Psycho 100, L'Attacco dei Giganti) e il character design da Tadashi Hiramatsu (Yuri!!! on Ice, Parasyite). La colonna sonora è composta da Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama.

