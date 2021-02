Jujutsu Kaisen: nel nuovo capitolo Satoru Gojo è diventato un criminale

Il manga di Gege Akutami, Jujutsu Kaisen, pubblicato su Weekly Shonen Jump, in questo momento si trova nel climax di uno dei suoi archi più intensi usciti finora, e alcuni stregoni stanno uscendo in condizioni peggiori di altri dall’incidente di Shibuya.

Non solo alcuni tra i personaggi preferiti dei fan subiranno delle ferite serie, ma quelli che rimarranno in piedi saranno target dell’organizzazione Jujutsu. Yuji è il target principale ma anche Gojo non è messo bene.

L’ultima volta che abbiamo visto Gojo era intrappolato nel Prison Realm per opera di Geto (e lo spirito che lo ha impossessato). Intrappolato in questa maledizione, Gojo non solo deve preoccuparsi di come fuggire, ma anche del fatto che è stato dichiarato criminale dalla Jujutsu Society nell’ultimo capitolo del manga.

Nel capitolo 137, che ci ha precedentemente sconvolto per il pasticcio fatto con la traduzione inglese, vediamo i piani alti della Jujutsu Society reagire alle conseguenze dell’incidente di Shibuya. Mentre cercano di capire come salvarsi la pelle, i capi della Jujutsu Society hanno diffuso degli ordini:

Satoru Gojo è sopravvissuto, è stato condannato nuovamente a morte Satoru Gojo è ritenuto responsabile dell’incidente di Shibuya ed è stato esiliato permanentemente dal mondo dei Jujutsu. Inoltre, rimuovere il sigillo del Prison Realm sarà considerato un atto criminale. Masamichi Yaga riceverà la pena di morte per aver incitato Satoru Gojo e Suguru Geto e a causare l’incidente di Shibuya. La sospensione della pena di morte per Itadori Yuji è revocata e deve essere giustiziato immediatamente Lo stregone di livello speciale Yuta Okkotsu è incaricato dell’esecuzione di Yuji Itadori.

Le conseguenze dell’incidente di Shibuya a questo punto gravano tutte sulle spalle di Gojo. Nel mentre, il manga di Jujutsu Kaisen raggiunge le 30 milioni di copie vendute.