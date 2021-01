Jujutsu Kaisen: il nuovo, esplosivo trailer conferma la data di inizio dei nuovi episodi

Pochi istanti fa, Toho Animation ha pubblicato il trailer della seconda parte di stagione di Jujutsu Kaisen, confermando che la messa in onda dell'anime riprenderà il 15 gennaio. La preview mostra le prime battaglie tra i due istituti delle arti occulte, portate in vita da MAPPA con delle animazione semplicemente stellari.

L'episodio 14 di Jujutsu Kaisen è stato trasmesso lo scorso 1 gennaio, e ha scritto la parola fine sull'arco narrativo dello scontro con Mahito. In attesa del ritorno degli antagonisti, gli stregoni si sfideranno in un torneo tra le due scuole, in cui non mancheranno certo i colpi di scena. La riunione tra Yuji e i suoi compagni avverrà nel prossimo episodio, mentre la saga ci accompagnerà fino alla fine di questa prima stagione.

Nonostante il grande successo de L'Attacco dei Giganti 4, Jujutsu Kaisen è senza dubbio la serie meglio animata da MAPPA, merito soprattutto del lavoro del regista e supervisore Sunghoo Park. L'anime non ha subito cali qualitativi nell'arco del primo cour, e questo nuovo trailer conferma che anche la seconda parte di stagione sarà trattata con grande rispetto. A questo punto non ci resta che sperare che anche l'adattamento anime di Chainsaw Man riceva un trattamento simile.

In attesa di tornare a seguire le avventure di Yuji, Nobara, Megumi e compagni, vi ricordiamo che Jujutsu Kaisen potrebbe tranquillamente ricevere presto una conferma per la Stagione 2, visto il successo dell'anime e il clamoroso incremento di vendite del manga.