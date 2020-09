Jujutsu Kaisen: nuovo poster per l'anime e rivelata la data di uscita ufficiale

Dopo la conclusione di Demon Slayer e di tante altre storie d'alto spessore su Weekly Shonen Jump, serve inevitabilmente un nuovo pilastro su cui contare. Questo potrebbe essere Jujutsu Kaisen, manga di Gege Akutami che ormai da mesi sta crescendo incessantemente. A breve per l'opera arriverà anche l'anime che sarà disponibile su Crunchyroll.

Da tempo si sapeva che l'esordio di Jujutsu Kaisen era fissato per ottobre. Tuttavia i primi leak di Weekly Shonen Jump #40 arrivati oggi confermano esattamente il giorno di uscita. Jujutsu Kaisen episodio 1 arriverà il 2 ottobre 2020 in Giappone, con Crunchyroll che seguirà anche nel nostro paese nelle ore successive alla trasmissione nel paese d'origine.

Questa informazione viene accompagnata da un poster, stavolta promosso dalla rivista Newtype che spesso si occupa di divulgare informazioni sugli anime in arrivo o in corso. In basso possiamo vedere l'artwork che vede protagonisti Yuji Itadora e Megumi Fushiguro, con la solita divisa blu scuro della loro scuola.

Infine, viene anche ufficializzato l'ingresso di Kenjiro Tsuda nel cast: il doppiatore darà la propria voce a Kento Nanami. Se siete curiosi di sapere di cosa parla l'opera, guardate il secondo trailer ufficiale di Jujutsu Kaisen.