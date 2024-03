Jujutsu Kaisen, sarà LUI a occuparsi della sconfitta di Sukuna?

Sebbene il manga di Jujutsu Kaisen si trovi nella sua battaglia finale, gli esiti dello scontro sembrano ancora avvolti nel mistero. Al momento, è impossibile anticipare chi sarà lo stregone che darà il colpo di grazia al temibile Ryomen Sukuna, ma sembra che la community abbia già qualche idea a riguardo.

Ogni giorni, i fan sfornano nuove teorie riguardo l'opera di Gege Akutami e, dopo gli ultimi eventi della serie, hanno le idee chiare su chi potrebbe sconfiggere Sukuna. Gli spoiler di Jujutsu Kaisen 254 anticipano che, dopo che anche Kusakabe e Ui Ui, il fratellino di Mei Mei, sono stati abbattuti, un nuovo combattente sia pronto ad entrare in campo: Miguel.

Dal modo in cui introduce continuamente nuovi personaggi in battaglia, sembra che l'autore Gege Akutami abbia intenzione di mettere in scena scontri individuali tra i principali protagonisti e il temibile Sukuna, Re delle Maledizioni. Secondo una recente teoria, uno dei prossimi stregoni destinati ad affrontare questa sfida potrebbe essere Kinji Hakari.

Hakari è uno degli stregoni più forti di Jujutsu Kaisen e anche fra i giovani studenti più promettenti. La sua abilità e la sua destrezza sono indiscutibili. Da quando la tragica morte di Satoru Gojo ha scosso il mondo degli stregoni, questo personaggio è stato impegnato in una battaglia epica contro Uraume, il fidato subordinato di Sukuna. Questo confronto potrebbe essere una mossa strategica di Akutami per dar spazio a Hakari anche nello scontro finale.

Hakari possiede una serie di abilità che potrebbero rivelarsi decisive contro Sukuna: il suo Jackpot (che gli permette di ricevere quattro minuti di piena potenza) e la sua Espansione di Dominio potrebbero finalmente colpire il Re delle Maledizioni, ma c'è un alto tasso di pericolo. Il ragazzo è noto per la sua propensione a correre rischi in battaglia, una caratteristica che si riflette nella sua Tecnica Maledetta, legata al gioco d'azzardo. È chiaro che lo stregone avrà il suo momento di gloria all'interno della battaglia, ma non è detto che ne uscirà illeso.

