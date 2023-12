JUJUTSU KAISEN omaggia il manga nel commento sincero del regista

L'episodio 20 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, andato in onda di recente, prende diverse scene dal manga di Gege Akutami e le traduce pari pari sul piccolo schermi: scopriamo perché il regista ha preso questa decisione! Attenzione, seguono spoiler sugli ultimi eventi della Stagione 2 di Jujutsu Kaisen.

Come sappiamo, è attualmente in onda la trasposizione animata dell'Arco dell'Incidente di Shibuya e il protagonista Itadori si trova costretto a sopportare tre traumi consecutivi. Nell'episodio 20, in suo aiuto è arrivato Aoi Todo, un fenomenale stregone che si era affezionato ad Itadori sul finire della scorsa stagione e che, questa volta, è stato chiamato a risollevare il morale del compagno fatto a pezzi dalla maledizione Mahito.

La puntata ha riscosso un successo straordinario grazie all'inaspettato ritorno in Jujutsu Kaisen del "brother" di Yuji e a delle animazioni sontuose che raggiungono vette ancora più elevate di quelle toccate in precedenza. Il merito però non sta solo nel fenomenale Studio Mappa, ma anche nel fatto che il regista dell'episodio abbia voluto portate in scena, in maniera esatta, alcune vignette dell'opera originale.

Questo è successo perché l'obiettivo era trasmettere al meglio le intenzioni di Akutami senza allontanarsi dalla sua visione e cifra stilistica. Il regista ha quindi realizzato un episodio scoppiettante e in grado di racchiudere al meglio gli elementi drammatici, comici e di pura azione del prodotto di partenza, ottenendo riscontri enormemente positivi dalla fanbase Jujutsu Kaisen.

E voi cosa ne pensate dell'adattamento di questa parte di storia? E' davvero l'Incidente di Shibuya l'arco narrativo più importante della serie? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.