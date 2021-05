Jujutsu Kaisen e l'omaggio a Sebastian Stan: l'attore del MCU reagisce in live all'anime!

Jujutsu Kaisen è uno dei manga dark fantasy più apprezzati degli ultimi anni, e l'anime ha riscosso un successo straordinario in tutto il mondo. Nonostante i temi di fondo siano incredibilmente seri, l'opera è anche ricca di momenti più leggeri, e molti di voi ricorderanno sicuramente le citazioni ad alcuni attori statunitensi come Jennifer Lawrence o Sebastian Stan.

Jennifer Lawrence è citata spesso dal protagonista Yuji Itadori, che la descrive come la sua "ragazza ideale" al Preside Masamichi Yaga durante il suo discorso di presentazione, e poco più avanti durante uno scontro con il possente Aoi Todo. Sebastian Stan, invece, viene omaggiato dalla streghetta Momo Nishimiya esclusivamente nell'anime, nella scena post credit dell'episodio 15, e a quanto pare l'attore è venuto è conoscenza di questa citazione.

Durante un'intervista concessa ai microfoni del programma Saturday Stay In, l'interprete di Bucky Burnes ha reagito in diretta all'elogio ricevuto dal personaggio, e in calce potete dare un'occhiata ad un breve spezzone dell'episodio. "Questo è stato il mio shoutout? Oddio non ci credo!", ha dichiarato Stan, "voglio scoprire più dettagli su questa serie [...] sono incredibilmente onorato, davvero credo che sia una cosa fantastica!".

Jujutsu Kaisen è stato l'anime più seguito della stagione invernale dopo L'Attacco dei Giganti 4, e il successo riscosso ha convinto i ragazzi di Studio MAPPA a realizzare un film anime basato sul fumetto prequel, intitolato Jujutsu Kaisen 0: The Movie. Nella speranza che anche Jennifer Lawrence venga intervistata dai giornalisti di Saturday Stay In, vi salutiamo lasciandovi alla nostra recensione di Jujutsu Kaisen.