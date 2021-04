Jujutsu Kaisen: la prima opening dell'anime riecheggia in questa meravigliosa cover

Sono svariati i motivi del successo di Jujutsu Kaisen. Dal carisma dei protagonisti, al tema splatter-horro, passando poi per le incredibili animazioni messe in scena dallo Studio MAPPA e agli iconici temi di chiusura e apertura. Riascoltiamo la prima opening dell'anime in questa meravigliosa cover.

Al termine della prima stagione, Jujutsu Kaisen si è imposto come uno degli anime complessivamente più riusciti degli ultimi anni. Tratta dal manga di Gege Akutami, la serie animata ha entusiasmato i fan di tutto il mondo, che, in attesa della nuova stagione, stanno omaggiando in svariati modi l'opera.

Oltre ai numerosi cosplay a tema Jujutsu Kaisen, in rete circolano numerosi tributi. Uno dei più apprezzati dalla community è questa cover della prima opening dell'anime. Realizzata su TikTok dall'utente mina_gf_band, ossia Mina della band J-Pop Girlfriend, la sigla di apertura Kaikai Kitan è stata replicata con grande esperienza con il basso.



Per chi non dovesse conoscere il gruppo musicale, le Girlfriend hanno debuttato nel 2015 sotto TV Asashi e, a oggi, le quattro componenti hanno realizzato tre album, di cui l'ultimo uscito nel 2020. Per quanto riguarda Kaikai Kitan, la canzone è stata composta e realizzata da Eve, ed è stata utilizzata come opening dell'anime di Jujutsu Kaisen fino all'episodio 13.

