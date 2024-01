Jujutsu Kaisen, le oscure e mortali conseguenze dell'Incidente di Shibuya

In un universo fatto di potere e maledizioni, quella di Jujutsu Kaisen è una storia crudele e oscura. L'Incidente di Shibuya è stato l'arco narrativo più violento e tenebroso dell'opera, artefice di una lunga serie di cambiamenti cruciali nei personaggi e nella storia.

L'incidente di Shibuya è stato orchestrato dal temibile Pseudo-Geto, che si è scoperto essere lo stregone Kenjaku, affiancato dai tre Disastri in Jujutsu Kaisen, degli spiriti maledetti nati dalle paure umane nei confronti della natura: Hanami, Jogo e il più potente del trio, Mahito.

Purtroppo, questa orribile guerra non ha coinvolto non solo gli stregoni, ma anche i semplici umani. Il governo, che prima nascondeva l'esistenza della Stregoneria, si è ritrovato a dover rivelare al pubblico l'esistenza delle maledizioni e del sovrannaturale. Alla fine della battaglia, il quartiere di Shibuya viene completamente distrutto e il Giappone deve affrontare una grave crisi economica e sociale.

Mentre Hanami e Jogo vengono finalmente sconfitti, il più forte degli stregoni Satoru Gojo viene sigillato nel Regno della Prigione. Questa perdita ha avuto delle ripercussioni enormi per gli stregoni, che si sono ritrovati improvvisamente senza un potente alleato e, soprattutto, vulnerabili agli attacchi delle maledizioni. Il protagonista Yuji Itadori, influenzato dalle tragiche perdite che vede avvenire avanti a sé, come quelle di Kento Nanami e Nobara in Jujutsu Kaisen, subisce una trasformazione radicale, diventando un individuo assetato di sangue.

Oltre alle numerose morti, tantissimi altri personaggi hanno riportato gravi ferite e molti di loro potrebbero non continuare il loro percorso come esorcizzatori di maledizioni. Aoi Todo ha dovuto sacrificare la propria mano, ma in questo modo non potrà più utilizzare la tecnica Boogie Woogie. D'altro canto, il destino di Maki e Naobito Zenin, entrambi bruciati da Jogo, è ancora incerto. Per ultimo, come rivela Yuta Okkotsu nell'episodio finale dell'anime, Toge Inumaki ha perso un braccio durante l'attacco di Sukuna.