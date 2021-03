Jujutsu Kaisen: l'oscuro passato di Sukuna e il suo legame con Yuji

Indubbiamente, Jujutsu Kaisen è l'opera del momento, quella che pare destinata ad abbattere ogni record e raggiungere l'olimpo degli shonen. Ma l'opera di Gege Akutami è appena ai suoi inizi e il mangaka giapponese ha ancora tanto da raccontare ai suoi appassionati. Scopriamo alcuni dettagli inediti sul passato di Sukuna.

La narrazione che ruota dietro Jujutsu Kaisen è basata sulle vicende di Yuji, uno studente del liceo che per salvare i suoi amici da un evento misterioso inavvertitamente mangiò un oggetto occulto. Questo evento risvegliò in lui i poteri di un essere malvagio, Sukuna. Ma chi è in realtà la maledizione di grado speciale? E cosa faceva in passato? A queste e a tante altre domande poste dai fan durante un'intervista ha risposto Gege Akutami.

Per prima cosa, l'autore ha confermato che in passato Sukuna era un essere umano, una specie di "calamità naturale", e che ha ancora memorie del suo passato. "Ai vecchi tempi gli utenti e gli spiriti maledetti erano meno viziosi delle loro controparti moderne, ma non per questo non era temuto".

Dunque, anche all'epoca le persone erano "estremamente spaventate" da lui ed era stato sempre conosciuto come il "Re delle Maledizioni", anche prima di esserlo effettivamente diventato. Akutami ha poi spiegato che Sukuna non aveva una moglie o una famiglia, ma che era legato a Uraume. Inoltre, a quanto pare le sue dita hanno una piccola risonanza con il mondo che lo circonda, ma può condividerne il punto di vista solamente con il suo ospite, ossia Yuji.



Questi piccoli dettagli ci permettono di scoprire quanto effettivamente il personaggio di Sukuna abbia ancora molto da darci e che su di lui sappiamo ancora pochissimo. Ma mentre l'opera avanzerà, impareremo sicuramente molto di più su di lui, sul suo passato e sul suo vero scopo.



