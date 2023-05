Jujutsu Kaisen: il passato di Satoru Gojo nel nuovo poster per la Stagione 2

Jujutsu Kaisen è un dark shonen di successo scritto da Gege Akutami che segue le vicende di Yuji Itadori, un giovane ragazzo del liceo che dopo aver mangiato un misterioso oggetto occulto diviene l'ospite di una potente maledizione. La storia dell'adattamento anime proseguirà prestissimo con una seconda stagione.

Jujutsu Kaisen Stagione 2 è tra gli anime più attesi dell'estate 2023, con Studio MAPPA che promette una stagione esplosiva e che farà luce sui tanti misteri che circondano la narrazione. Come sappiamo, in attesa dell'Incidente di Shibuya di Jujutsu Kaisen, la serie animata proseguirà con l'adattamento del breve arco narrativo sul passato di Satoru Gojo. Per promuovere questa parte della storia e l'uscita imminente è arrivata una nuova locandina.

Satoru Gojo è uno degli insegnanti del Jujutsu Tech, responsabile del trio composto da Megumi Fushiguro, Kugisaki Nobara e Yuji Itadori. Il sensei con gli occhi bendati è il più forte tra gli Stregoni, ma in passato anche lui era uno studente.

Nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen gli spettatori avranno modo di approfondire il periodo scolastico di Gojo, la sua relazione con l'arcinemico Suguru Geto e Shoko Ieiri, una ragazza che si rivelerà in possesso di ben più di qualche asso nella manica. Nella nuova illustrazione per Jujutsu Kaisen 2 vediamo Shoko, Gojo e Geto in festa, con indosso degli abiti tradizionali.