Jujutsu Kaisen: la passione di Yuji per una serie di film horror trash

Il 31 agosto 2023 è stato pubblicato il primo episodio del tanto atteso e discusso arco narrativo dell’incidente di Shibuya, col quale è stata lanciata la nuova parte della seconda stagione di Jujutsu Kaisen precedentemente impegnata a trasporre la giovinezza di Satoru Gojo e Suguru Geto, entrambi alle prese col pericoloso Toji Fushiguro.

Nel corso dell’episodio, piuttosto introduttivo dell’intera situazione che andrà a coinvolgere Yuji Itadori e compagni per diverse puntate, il protagonista ha sorpreso gli spettatori presentando con grande passione il quarto capitolo di una serie di lungometraggi horror dalla trama a dir poco bizzarra, in perfetto stile Gege Akutami.

Dopotutto per un giovane ragazzo costantemente alle prese con creature raccapriccianti e pericoli di ogni tipo, vedere un film horror è come vivere la vita di tutti i giorni, ma il trasporto con cui Yuji parla del film, come potete vedere voi stessi nella clip riportata in calce, è talmente coinvolgente dall’aver creato una genuina curiosità nei confronti di questa serie di pellicole.

Intitolato Human Earthworm 4, Il Verme di Terra Umano, il film parla di un uomo che catturato da uno scienziato pazzo viene trasformato da quest’ultimo in una creatura molto simile ad un verme, ma comunque umanoide. Costretto in un corpo del genere, la società lo respinge, fino a quando non fa la conoscenza di una ragazza, di cui si innamora perdutamente. I due iniziano a frequentarsi, ma gli amici della giovane intervengono uccidendo con un colpo diretto il protagonista. La scena finale, però, vede l’arrivo delle decine di figli del mostro, probabilmente pronti a vendicare la morte del padre.

Una sequenza dalla durata di meno di un minuto ma che ha colpito moltissimi spettatori, i quale potrebbero voler vedere una storia del genere. Voi cosa ne pensate? Leggereste la storia di Human Earthworm se raccontata da Akutami in un manga? Fatecelo sapere nei commenti. Per concludere, vi lasciamo alle sigle del nuovo arco di Jujutsu Kaisen, e al cambiamento nel design di Choso per la seconda stagione.