Jujutsu Kaisen, pasticcio con il capitolo 137: VIZ Media ha tradotto con Google Translate?

Lo scorso 31 gennaio è stato pubblicato il capitolo 137 di Jujutsu Kaisen, tradotto da VIZ Media e MangaPlus con il titolo Hard and White, frase che potremmo ritrovare anche nella versione italiana di Panini Comics. Il titolo in questione, tuttavia, è completamente errato, e sembrerebbe essere frutto dell'utilizzo di Google Translate.

Come riportato da un utente Reddit, il vero titolo scelto da Gege Akutami è in realtà "Sofisma", termine utilizzato per indicare un'affermazione o un'obiezione insensata, apparentemente valida ma basata in realtà su degli errori logici di fondo. Il titolo riassume perfettamente gli eventi del capitolo 137, ma è stato sostituito negli USA con "Duro e bianco".

La variazione potrebbe essere figlia di una scelta volontaria dell'interprete, ma il fatto che derivi da una frase suggerita erroneamente da Google solleva più qualche dubbio sulla qualità finale della traduzione. L'ex responsabile di VIZ Media, del resto, è stato recentemente arrestato per possesso di materiale pedopornografico, e di conseguenza non è da escludere che la casa editrice abbia dovuto sostituirlo in fretta e furia, accontentandosi temporaneamente di una traduzione un po' meno precisa.

Come potete vedere in calce, molti utenti Twitter non hanno apprezzato la modifica, e la paura è che variazioni simili siano presenti anche all'interno del capitolo stesso. Per il momento VIZ Media non ha commentato l'accaduto.