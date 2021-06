Jujutsu Kaisen è in pausa, l'autore di Fire Force si scaglia contro Gege Akutami?

Le serializzazioni settimanali, come ad esempio quelle di Weekly Shonen Jump, hanno ritmi insostenibili, causando un sovraccarico psico-fisico in alcuni mangaka. L'ultimo di una lunga lista è Gege Akutami, che in accordo con la rivista giapponese ha deciso di mettere in pausa Jujutsu Kaisen.

A causa della mole di lavoro incessante, Gege Akutami versa in condizioni di salute precarie. L'autore di Jujutsu Kaisen, in comune accordo con Weekly Shonen Jump, ha deciso di mandare in pausa Jujutsu Kaisen per almeno un mese.

Che il mangaka stesse vivendo un brutto periodo era ormai palese già da qualche settimana. Il capitolo 151 era stato pubblicato con alcune vignette incomplete, mentre quello successivo, il capitolo 152, è stato brevissimo. Dunque, la pausa è più che legittima ed è necessaria affinché l'opera possa essere continuata nel migliore dei modi.

Tuttavia, mentre il mangaka di We Never Learn ha augurato una pronta guarigione ad Akutami, un altro pare essersi scagliato contro di lui. Parliamo di Atsushi Okubo, autore di Fire Force e Soul Eater. Di recente, il fumettista ha condiviso un messaggio sulle sue condizioni di lavoro, affermando di non prendersi mai pause e di lavorare costantemente sulle sue opere anche quando la serializzazione è in pausa.

Per ovviare a problemi come quello in cui è incappato Akutami, Okubo ha sempre quattro o cinque capitoli già pronti alla pubblicazione, e dunque un mese di lavoro già preparato. In risposta a questo messaggio, i suoi lettori gli hanno consigliato di prendersi cura del suo fisico e della sua salute mentale. Cosa ve ne pare di queste parole, non vi sembrano un attacco celato ad Akutami-sensei? Ecco le possibili date del ritorno di Jujutsu Kaisen.