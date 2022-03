Jujutsu Kaisen va in pausa: ecco quando uscirà il capitolo 181

Nell'ultimo periodo Gege Akutami, l'autore dietro al recente fenomeno di Jujutsu Kaisen, ha iniziato ad incrementare il numero di pause dalla serializzazione. Nella stagione estiva, infatti, dopo un colloquio con la casa editrice, il sensei annunciò una lunga pausa per migliorare le sue condizioni di salute.

Dal suo ritorno, tuttavia, Jujutsu Kaisen si è preso un paio di brevi pause saltuarie, di cui l'ultima appena un mese fa. Ad ogni modo, in una serializzazione settimanale è importante per gli autori rallentare anche solo per un paio di giorni i ritmi lavorativi dal momento che le loro routine sono spesso massacranti e difficili da mantenere a lungo termine.

Nelle scorse ore hanno iniziato a trapelare in rete i primi spoiler del capitolo 180 di Jujutsu Kaisen che, oltre a confermare il climax dello scontro tra Yuta e Ryu, hanno aggiunto una spiacevole notizia: settimana prossima, dunque, non uscirà il capitolo 181 che uscirà nel n°20 di Weekly Shonen Jump atteso al debutto il 17 aprile su Manga Plus. Non sono stati forniti ulteriori dettagli circa le motivazioni che sembrano essere legate comunque alle questioni sopra citate.

E voi, invece, vi aspettavate una settimana di pausa per Jujutsu Kaisen? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.