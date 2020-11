Jujutsu Kaisen, tutti pazzi per il nuovo look di Gojo nell'ultimo episodio dell'anime

"Sono disperatamente innamorata di lui @catgirl4corpse guarda, questo è l'uomo bellissimo di cui ti ho mandato il reveal degli occhi un paio di settimane fa" commenta un'altra utente, alla quale l'amica taggata risponde "Smettila, sai quanto sia facile per me innamorarmi di personaggi di finzione".

Solo qualche episodio fa ci era stato il svelato il perché della benda sugli occhi di Gojo , con grande gioia dei fan del personaggio, che lo hanno finalmente potuto vedere senza... Ma anche il più recente appuntamento con l'anime, 1x09 I Pesciolini e La Legge del Contrappasso , ha di certo fatto un favore agli spettatori, mostrandocelo in una veste finora inedita sullo schermo (e più rilassata, sembrerebbe) che potete vedere anche nei video in calce alla notizia.

Continua il successo stratosferico di Jujutsu Kaisen , che sia in versione cartacea che animata sta regalando davvero tante soddisfazioni agli editori, ma non solo... Anche i fan sembrano piuttosto entusiasti, e sicuramente la sua parte l'ha fatta anche il look che Satoru Gojo ha sfoggiato nell'ultimo episodio dell'anime.

STOP YK HOW EASILY I FALL IN LOVE WITH FICTIONAL CHARACTERS — kira ᶜ🥀 ♡s jordan (@catgirl4corpse) November 28, 2020

Thank you (^^)..damn he is too hot😩❤️ — _PriyankaPuja_ (@_PriyankaPuja_) November 27, 2020

My soul Left me. Rip nad. — ɴαᴅ (@babieoikawa) November 27, 2020

THE MUSIC, HIS VOICE, HIS COLLARBONES, TOO MUCH TO TAKE IN — ᴮᴱAutumn⁷⟭⟬ (@Agustdpaved) November 27, 2020

Congratulations to Jujutsu Kaisen for being the only anime with Satoru Gojo pic.twitter.com/qh5uDAXWk2 — Hau | RR: Jujutsu Kaisen (@haukaisen) November 28, 2020