Jujutsu Kaisen: perché Gojo indossa una benda sugli occhi?

Uno dei personaggi più potenti e affascinati di Jujutsu Kaisen è Satoru Gojo, insegnante dell'Istituto di Arti Occulte di Tokyo. Ma perché indossa sempre una bandana sugli occhi? Scopriamo cosa si cela dietro questo mistero.

Al momento, a detta degli stessi protagonisti, il titolo di personaggio più potente dell'opera spetta a Satoru Gojo. Ma esattamente come Kakashi Hatake in Naruto, anche lui nasconde i suoi occhi. Per quale motivo? Il settimo episodio di Jujutsu Kaisen, disponibile allo streaming su Crunchyroll, finalmente getta luce su questo grande segreto.



Come mostrato in un flashback, Gojo non ha sempre tenuto gli occhi completamente coperti; difatti, quando era uno studente del Jujutsu Tech era solito indossare degli occhiali da sole. Cosa ha cambiato questa sua tendenza? La sua abilità, i Sei Occhi, gli permette di rilevare la presenza di Energia Maledetta, oltre che di analizzare le tecniche altrui. Tuttavia, alcuni avversari potrebbero avrebbero trovato un punto debole nei suoi occhi.



Satoru Gojo proviene da una delle tre famiglie più importanti dell'universo di Jujutsu Kaisen, i Kamo, gli Zen'in e per l'appunto i Gojo. Ma oltre a ereditare l'abilità familiare, Satoru è in grado di sfruttare i Sei Occhi; una rara e incredibile combinazione che non si vedeva da oltre 100 anni.

Quando l'insegnante viene presentato al pubblico, le sue abilità sono talmente potenti che ha bisogno di nascondere i suoi occhi. Stando ad alcune teorie ipotizzate dai fan, questa decisione deriverebbe dal fatto che il personaggio cerchi di evitare un sovraccarico sensoriale in battaglia. Ma che sia un'effettiva necessità o solamente una sua scelta stilistica, Gojo ha finalmente svelato i suoi occhi durante il combattimento con lo spirito maledetto Jogo. Cosa dovremo aspettarci da questo evento? Nel frattempo riviviamo l'entrata in scena di Todo in Jujutsu Kaisen. In un magnifico artwork realizzato da un fan, Jujutsu Kaisen incontra Chainsaw Man.