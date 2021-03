Jujutsu Kaisen: perché Hakari non è ancora apparso nella serie? Risponde l'autore Akutami

Per chi ormai segue con costanza la trasposizione animata di Jujutsu Kaisen sa che Satoru Gojo ha nominato tre studenti che potrebbero aiutarlo negli scontri futuri, tra cui Yuta Okkotsu, potente stregone protagonista del prequel, e uno studente del terzo anno chiamato Hakari, il quale però ancora non ha fatto la sua apparizione nella serie.

Nel corso dei 21 episodi e dei 141 capitoli pubblicati finora, si è parlato poche volte degli studenti del terzo anno, e questo ha indubbiamente aumentato l'interesse della community per Hakari, che tarda però a fare il suo debutto nella storia di Yuji Itadori. In una recente intervista tenutasi durante il programma di Mando Kobayashi organizzato per celebrare il successo della serie, Akutami ha spiegato che vorrebbe inserire il personaggio di Kinji Hakari nella serie, ma il modo in cui funzionano le sue tecniche "potrebbe non essere il linea con gli sviluppi e causare delle indignazioni".

Il mangaka non ha approfondito queste parole, ma ha rivelato che i poteri di Hakami sono legati al suo nome, che potrebbe tradursi con "bilancia", termine che ha immediatamente fatto pensare a delle capacità fuori scala rispetto a quanto mostrato, un fattore che giustificherebbe la fiducia riposta da Gojo stesso nei confronti di Hakari. Cosa ne pensate di queste rivelazioni di Akutami? Credete anche voi che possa trattarsi di un personaggio troppo forte? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordiamo che Nobara Kugisaki ha ottenuto uno splendido cosplay, e vi lasciamo all'oscuro passato di Sukuna e al suo rapporto con Yuji.