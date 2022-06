Jujutsu Kaisen: ecco perché Hakari è uno degli stregoni più forti

Ci sono pochi stregoni nel mondo di Jujutsu Kaisen, ognuno con una tecnica maledetta particolare. Sono ancora meno però quelli che possono vantare ranghi altissimi, quello S, quindi con una forza fuori dal comune. Satoru Gojo è l'emblema della forza, ma non è l'unico in grado di tirar fuori abilità eccezionali che lo rendono imbattibile.

Yuta Okkotsu è un altro personaggio che può davvero dare filo da torcere a tutti, e infatti è stato presentato come il secondo stregone più forte di Jujutsu Kaisen dopo Gojo. Eppure Yuta è convinto di una cosa: se Kinji Hakari fosse in stato di grazia, sarebbe molto più forte e potrebbe davvero essere il numero uno.

Perché Hakari è il più forte? Lo spiega Jujutsu Kaisen 168, mettendo in risalto le grandi abilità del suo potere. Come si è visto durante lo scontro con Charles l'aspirante mangaka, Hakari ha un potere legato al pachinko, le slot machine giapponesi, molto difficile da controllare ma che in caso di riuscita dona capacità uniche.

Per salvare Panda, Hakari ha messo in risalto qual è l'esito di un jackpot: per 4 minuti e 11 è dotato di energia maledetta infinita e ciò vuol dire che è praticamente immortale. Non avverte i danni ricevuti dal nemico, non avverte dolore, può rigenerarsi all'infinito con le tecniche maledette inverse anche involontariamente e infine può sfruttare ancora il dominio per replicare l'effetto jackpot.

Quindi, se Hakari riuscisse a fare più jackpot consecutivi sarebbe davvero un personaggio incredibile. Riuscirà però a sfruttare questa peculiare fortuna fino alla fine di Jujutsu Kaisen?