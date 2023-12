Jujutsu Kaisen: perché Megumi venne affidato a Gojo?

La figura di Toji Fushiguro in Jujutsu Kaisen è decisamente complessa: il suo comportamento con il figlio Megumi, in particolare, ce lo dimostra. Sebbene Toji non possa essere definito un genitore ideale, la sua decisione chiave di affidare il bambino a Satoru Gojo si rivela essere una mossa saggia e determinante. Ma come mai ha compiuto questa scelta?

Toji Zenin è nato senza energia maledetta per via di una restrizione celeste. Per questo motivo, viene emarginato e maltrattato dalla sua famiglia, alimentando in lui un profondo disprezzo per il clan Zenin e, in generale, per il mondo degli stregoni, diventando così uno spietato assassino.

Tuttavia, la sua vita prende una svolta quando incontrò una donna che cambiò radicalmente il suo modo di pensare. Abbandonò il suo clan, sposò la donna, assumendo il cognome Fushiguro, e insieme ebbero Megumi. La morte misteriosa della moglie segnò però il ritorno di Toji all'oscura vita di assassino.

Nel corso della storia di Jujutsu Kaisen, Toji viene incaricato di uccidere Riko Amanai, che ricopre il ruolo di "Ventre del Fluido Astrale": è così che l'assassino incontra Satoru Gojo, ritrovandosi a combattere contro di lui. Alla fine, quando pare che il potente stregone lo abbia ormai messo K.O., Toji comincia a pensare al piccolo Megumi.

Quando capisce che Megumi potrebbe essere venduto al Clan Zenin, l'assassino fa una scelta più che lungimirante. Toji comprende che non vuole che suo figlio cresca nell'ambiente che lui stesso ha detestato. Nelle sue ultime parole a Gojo, Toji rivela la vendita imminente di Megumi al clan Zenin, sperando che il potente stregone possa impedirla, portando con sé il bambino.



Nonostante la sua vita da assassino spietato, insomma, Toji Fushiguro rivela un lato paterno decisamente inaspettato al momento della sua morte, dimostrando una profonda preoccupazione per il futuro di Megumi e il desiderio di vendicarsi contro il clan Zenin che lo ha respinto per tutta la vita.