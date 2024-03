Jujutsu Kaisen: perché il Periodo Heian è così importante nella storia del manga?

Ogni discorso sui trascorsi passati del mondo di Jujutsu Kaisen sposta deliberatamente l'attenzione su un particolare periodo della storia giapponese: l'Era Heian. Una fase storica lunga circa 400 anni, a cui Gege Akutami ha ricondotto non tanto la fondazione della stregoneria, ma la sua sublimazione socio-culturale. E vale anche per gli spiriti demoniaci.

La scelta del mangaka di osservare l'Era Heian come il fulcro embrionale di tutti i fenomeni che stanno cadenzando la realtà attuale degli stregoni, non è di per sé arbitraria e causale, ma è motivata dall'immagine stessa che tale periodo è arrivato storicamente ad assumere nell'immaginario collettivo dei giapponesi. L'epoca in questione, compresa tra l'VIII e il XII Secolo (794-1185) rappresenta uno snodo nevralgico nella formazione dello spirito nipponico, nonché delle istituzioni su cui poi si sarebbe fondata la nazione.

È in questo periodo, infatti, che si assiste all'apogeo sia per quanto riguarda l'assimiliazione della cultura cinese e del buddhismo (su questo punto, ci torneremo a breve) sia per la produzione letteraria. E da questa prospettiva, se pensiamo alla storia novecentesca del cinema giapponese, o alle creazioni teatrali del Noh e del Kabuki, buona parte dei racconti a tematica fantastica ambientano le azioni degli spiriti vendicativi proprio in questo periodo, contraddistinto da un'intensificazione delle metodologie militariste.

Ecco, allora, che la storia di Sukuna o degli shikigami più temibili e potenti – come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo cosa è successo a Mahoraga in Jujutsu Kaisen – ha la sua matrice in un'epoca di grande escalation bellica, che Gege Akutami arriva a filtrare nel suo manga attraverso le opposizioni stregoni/demoni. Sia da un lato che dall'altro, le rispettive frange presentano durante l'Era Heian alcune delle figure essenziali di ambedue gli schieramenti, contraddistinti da esponenti davvero formidabili, di cui - se pensiamo ad esempio agli stregoni – i tre clan principali sono una diretta estensione.

Seppur Gege Akutami abbia tratto ispirazione da Bleach per Jujutsu Kaisen, soprattutto per quel che riguarda la compenetrazione assoluta tra gli spazi “reali” degli esseri umani e quelli iperbolici delle figure spirituali/demoniache, è pur vero che il mangaka ha individuato le radici del suo universo creativo in una realtà storicamente codificabile come quella Heian, la cui immersione nello shintoismo ha prefigurato, agli occhi dell'autore, le tracce con cui costruire le fondamenta dei sistemi istituzionali di Jujutsu Kaisen. Ad esempio, le tre grandi figure di questa Era, ovvero Taira no Masakado, l'Imperatore Sutoku e Sugawara no Michizane – chiamati secondo il credo buddhista “i tre grandi spiriti vendicativi” - si equiparano nient'altro che ai corrispettivi storici del trittico principale dei clan del manga, con l'ultimo di questi che funge da contraltare della famiglia Gojo.

Ciò che lega l'età moderna all'epoca passata sta proprio nella continuazione contemporanea dei fenomeni storici, tanto che lo stesso Sukuna, come il resto delle strutture istituzionali, assumono rilievo simbolico in relazione alla loro capacità di attraversare, indenni, un periodo così mefistofelico e diabolico – agli occhi di Akutami – come quello Heian: vera incubatrice delle figure e delle istanze che dominano – e continueranno a dominare – gli intrecci attuali e futuri del manga.

