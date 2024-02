Jujutsu Kaisen, perché Rika è conosciuta come la Regina delle Maledizioni?

Nel manga Jujutsu Kaisen 0, un volume inizialmente pensato come one-shot e successivamente diventato prequel della serie a fumetti di Gege Akutami, viene presentata Rika, una ragazza dolce e indifesa, cara amica d'infanzia del protagonista Yuta Okkotsu, che viene travolta da una morte tragica e improvvisa.

Dopo la sua morte, Rika viene accidentalmente maledetta da Yuta e diventa uno Spirito Vendicativo di Grado Speciale. Dopo questa trasformazione, viene chiamata da Kenjaku "Regina delle Maledizioni", in contrasto con Sukuna, che è invece il "Re delle Maledizioni", mettendo quasi sullo stesso livello i loro poteri. Ma come mai ha questo titolo?

Le intense emozioni negative di Yuta, scaturite dopo la drammatica morte di Rika, l'hanno potenziata notevolmente. Affiancata ad un mago talentuoso quale è Okkotsu, la sua crescita è stata straordinaria, rendendola rapidamente una delle Maledizioni più forti di Jujutsu Kaisen. Tuttavia, nonostante il titolo simile a quello di Ryomen Sukuna, non è chiaro se anche la ragazza - ormai spirito vendicativo - sia altrettanto potente.

Ma come fa Yuta a combattere con Rika in Jujutsu Kaisen? In realtà, dopo l'incidente stradale che l'ha vista morire, l'anima della ragazza è salita in cielo. Ciò che ne è rimasto sulla Terra è la maledizione che accidentalmente Okkotsu le ha lanciato, trasformandola in uno spirito vendicativo dall'aspetto mostruoso che fino alla fine dei suoi giorni lo seguirà a ruota.