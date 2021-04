Jujutsu Kaisen: perché Satoru Gojo è considerato come il personaggio più forte? Parliamone

Con il termine della prima stagione animata, è giunto il momento di trarre le conclusioni. Sin dal suo debutto, Satoru Gojo è stato presentato come il personaggio più forte del mondo di Jujutsu Kaisen. Ma questa è solo una nomea oppure è realmente "intoccabile"?

Gojo, insegnante del trio di studenti del primo anno dell'Istituto di Arti Occulte di Tokyo, si presenta come lo stregone più forte, non solo dell'epoca attuale, ma di tutta la storia. D'altronde, egli stesso afferma che quasi certamente potrebbe persino battere Sukuna e la sua semplice esistenza è un forte deterrente per la comparsa delle maledizioni. Ma cosa lo rende così temuto e potente?



La risposta risiede nel suo straordinario controllo dell'energia maledetta e da due tecniche che ha ereditato dal suo Clan: il potere dell'Infinito e i Sei Occhi. Come è già stato spiegato, il potere dell'Infinito di Gojo gli permette di creare una sorta di barriera tra se e il suo avversario. Qualsiasi attacco lanciato contro di lui, si schianta prima sulla barriera. Dunque, l'insegnante può scegliere cosa lo tocca e cosa invece no.



Inoltre, grazie alle sue tecniche maledette bagliore blu e rosso riesce a creare dei vuoti ovunque voglia, convergendo a se qualsiasi oggetto o persona nelle vicinanze, oppure dell'energia divergente in grado di allontanare il bersaglio con estrema violenza. Attivando queste due tecniche contemporaneamente, crea il Bagliore Viola, una gigantesca sfera che annienta istantaneamente qualsiasi materiale con cui entra in contatto.



Per una rara e incredibile combinazione che non si vedeva da oltre cento anni, Gojo è in grado di sfruttare i Sei Occhi, una tecnica che gli garantisce una visione assoluta. Ecco spiegato il perché in Jujutsu Kaisen indossa sempre una benda sugli occhi. Grazie a ciò, riesce immediatamente ad analizzare le tecniche maledette e a capire come contrastarle senza alcuna fatica.



Satoru può anche usare la sua espansione del dominio, il Vuoto Incommensurabile, tutte le volte che desidera, quando il limite per gli stregoni regolari e gli spiriti maledetti è di una sola volta al giorno. Oltre a ciò, possiede anche un'eccezionale forza fisica, grande esperienza e competenza tattica. Per tutte queste ragioni, Gojo è considerato facilmente come il più potente stregone Jujutsu.

