Jujutsu Kaisen, perché Sukuna disprezza così tanto Yuji Itadori?

Jujutsu Kaisen presenta un contrasto evidente nei personaggi di Sukuna e Yuji. Il primo insegue i propri ideali in solitudine e non sopporta coloro che considera inferiori: l'unica eccezione è proprio il giovane stregone della Tokyo Metropolitan Jujutsu High, a cui è legato dal primo episodio.

Anche se il Re delle Maledizioni non ha un vero motivo per cui disprezzare il ragazzo, nutre un odio profondo nei suoi confronti. Quando era ancora vivo, in quanto calamità adorata nell'era Heian, il brutale Ryomen Sukuna incarnava l'egoismo. Nel presente della storia, costretto a esistere nel corpo di Yuji Itadori, un ragazzo così agli antipodi rispetto alla sua essenza, il Re delle Maledizioni prova un profondo risentimento.

Il divario tra i loro ideali è evidente: in Jujutsu Kaisen Ryomen Sukuna è egoista, mentre Yuji è guidato dall'altruismo. Questo contrasto è anche riflesso nella loro abilità con le tecniche maledette. Il Re delle Maledizioni, maestro dell'Energia Maledetta, trova noioso il semplice approccio dello stregone. L'odio di Sukuna per Yuji è alimentato dalla noia e dall'incomprensione verso un individuo così debole e privo di pretese.

Nonostante ciò, Yuji è l'unico che potrebbe tenere a bada (almeno fino ad ora) il Re delle Maledizioni nel suo corpo. Dunque, il disprezzo di Ryomen Sukuna per il giovane stregone deriva dalla sua incapacità di accettare il controllo di un individuo che considera inferiore. Senza fare spoiler, il manga di Jujutsu Kaisen sta esplorando il complesso rapporto di Yuji e Sukuna come mai prima d'ora, dimostrando che potrebbero avere qualcosa in comune.