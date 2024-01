Jujutsu Kaisen, perché Sukuna disprezza così tanto Yuji Itadori?

Dopo la fine della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, il successo ottenuto dall'opera è ormai esorbitante. Non molti sanno però, che il manga di Jujutsu Kaisen stava per essere cancellato per il poco riscontro iniziale dei lettori. Per fortuna, Gege Akutami non si è arreso e ci ha regalato un dualismo mozzafiato tra Sukuna e Yuji, il protagonista.

Il Re delle Maledizioni, nell'opera cartacea, ha mietuto un numero incalcolabile di vittime, ma non è riuscito ancora ad uccidere il proprietario del corpo che lo ospitava in precedenza, Yuji Itadori. Ora che Sukuna si è impossessato di Megumi, il suo ultimo obiettivo è quello di eliminare Yuji. Fin dall'inizio del manga, infatti, Sukuna ha dichiarato di odiare Yuji con tutto sé stesso.



Ma qual è il motivo di un tale astio nei confronti del personaggio principale di Jujutsu Kaisen? Durante lo scontro con il giovane stregone, Sukuna ha il tempo di riflettere su questo quesito che, evidentemente, attanaglia anche lui. Gli torna in mente come viveva in passato, imponendosi su chiunque gli si parasse davanti solo perché poteva farlo e soprattutto, "tendeva a" farlo.

Sukuna non ha mai cercato di uscire da una sorta di schema impostogli dalla sua stessa natura. Non ha mai avuto uno scopo più grande, non si è dedicato a niente e non è cambiato neanche ora, nel presente. Sembra che la Maledizione più forte di tutte si infastidisca quando vede qualcuno dedicarsi con così tanta determinazione ad un ideale. Stando alle parole di Sukuna, questo atteggiamento gli ricorda qualcuno che conosceva mille anni prima, quindi è da diverso tempo che disprezza il concetto stesso di avere aspirazioni.

Fortunatamente, il flusso di coscienza di Sukuna e il suo conseguente tentativo di uccidere Yuji vengono interrotti dall'intervento di Yuta Okkotsu, che si unisce al protagonista per cercare di sconfiggere il nemico finale dell'opera di Akutami. Non manca molto all'uscita del capitolo 249 di Jujutsu Kaisen, e noi non vediamo l'ora di scoprire cosa accadrà nel combattimento con Sukuna, ora che Yuta è arrivato sul campo di battaglia.

Che ne pensate delle riflessioni di Sukuna? È mosso da invidia o nasconde qualcosa riguardo Yuji? Discutetene pure qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti.